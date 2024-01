Manfred Winkens ist erster Ehrenbürgermeister Wassenbergs „Manfred, du hast Herausragendes geleistet“

Eine Abschiedsfeier, so wie sie Manfred Winkens nach 16 Jahren im Bürgermeisteramt Ende 2020 zugestanden hätte, vermasselte die Pandemie. Mehr als ein Ausgleich dafür war nun der Festakt im Saal der Burg. Seit Sonntag ist Winkens erster „Ehrenbürgermeister in der Geschichte Wassenbergs“, so sein Nachfolger Marcel Maurer. Zur Verleihung begrüßte Maurer Wegbegleiter des Alt-Bürgermeisters aus Politik und Verwaltung sowie dem gesellschaftlichen und kulturellen Leben.