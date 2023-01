Jahrelanges Engagement von Manfred Palenga Ein neues Ehrenmitglied für MGV Wassenberg

Der MGV Wassenberg blickt optimistisch in die Zukunft. Geplant sind im Herbst mehrere Konzerte mit einer befreundeten Chorgemeinschaft in Wegberg und Wassenberg. Dafür wird in den folgenden Wochen noch fleißig geprobt. Sangesfreudige Männer sind montags zwischen 19 und 21 Uhr im Naturpark-Tor, Pontorsonallee 16 in Wassenberg, herzlich willkommen.