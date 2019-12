22. Weihnachtskonzert des Quartettvereins Myhl : Auf den Flügeln des Gesanges

Wassenberg Der Quartettverein Myhl hatte zu seinem 22. Weihnachtskonzert eingeladen. Zu Gast waren auch Cellist Robert Hillebrands und die Mandolinenspielschar Myhl.

Bekannte deutsche und internationale Weihnachtslieder sind von Dirigentin Alexandra Hillebrands zu einem unterhaltsamen Programm zusammengestellt worden. Dabei bildeten Glocken den Themenschwerpunkt im zweiten Teil nach der Pause, zum Beispiel mit dem Lied „Friedensglocken, Weihnachtszeit“ von Robert Pappert. Mit Elvis Presleys bekanntem Hit „Can’t Help Falling In Love“ eröffnete das Ensemble sein Weihnachtskonzert. Mit „Gib uns Frieden“ als altrussische Originalversion „Ije cheruvimy“ hatte der Quartettverein ein anspruchsvolles Stück einstudiert. Die russische Volksweise „Plovi, Plovi“ erzählte die Geschichte eines jungen Fischers, der sehnsüchtig an seine Freundin zu Hause denkt. Solist Manfred Pirron trug, begleitet von Alexandra Hillebrands am Klavier, „Have Yourself A Merry Little Christmas“ vor. Auch Leonard Cohens „Hallelujah“ und Weihnachtsklassiker wie „Jingle Bells“, der Abendsegen aus Engelbert Humperdincks Kinderoper „Hänsel und Gretel“, „O Bethlehem, du kleine Stadt“ oder „Wenn ich ein Glöcklein wär‘“ gehörten zum abwechslungsreichen Konzertprogramm.