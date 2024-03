Mädelsflohmarkt in Wassenberg Glücksgestöber als echter Besuchermagnet

Den vielen Ausstellerinnen und den vielen Frauen geschuldet war es, dass nicht nur einige Stände ins Freie verlegt werden mussten, sondern dass auch die Verköstigung mit Kaffee und Kuchen außerhalb der Burg angeboten wurde. Was noch fehlte beim Glücksgestöber, waren Umkleidekabinen. Manche kaufinteressierte Frau hätte gerne ein Kleid oder eine Hose anprobiert, musste darauf aber verzichten – und sich vor den Augen aller in andere Klamotten zu kleiden, ist auch nicht jedermanns Sache. „Daran arbeiten wir“, versicherte Sabrina Martin. Im nächsten Jahr soll es einige mobile Umkleidekabinen geben. Sie lobte die große Auswahl in allen Größen ebenso wie die großen Altersspanne bei den Besucherinnen. „Wir hatten junger Mädels in Begleitung ihrer Mütter, aber wir haben auch Frauen im Alter der Großmütter begrüßen können.“ Für alle gab es was, wenn es ihnen gelang, sich durch die Reihen zu zwängen und an einem Stand Ausschau zu halten.