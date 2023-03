Mädelsflohmarkt zur Glückswoche in Wassenberg Pinker Sturm auf die Burg

„Das ist Wahnsinn“, sagen die Organisatorinnen, während sie auf die lange Schlange schauen, die sich vom pinken Ballonbogen an der Tür bis zum oberen Ende des Parkplatzes zieht – dabei soll der Mädelsflohmarkt erst in einer Viertelstunde öffnen. Doch anscheinend hat sich das Premieren-Angebot der fünften Glückswoche gut herumgesprochen, und so boomt die erste Auflage des „Glücksgestöbers“ in der Burg.