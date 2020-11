Awo-Kindergarten Wassenberg : Laternen für Altenheimbewohner

Wassenberg 14 fantasievolle Fackeln haben die Mädchen und Jungen des Awo-Kindergartens Wassenberg gebastelt. So haben sie das Thema St. Martin umgesetzt. Dem Team war sehr daran gelegen, trotz des Ausfalls der Martinsumzüge eine Martinswoche zu organisieren.

Bunte Federn, Pfeifenreiniger, farbige Knöpfe und glitzernde Steine liegen grob verteilt auf den Tischen der Laternenwerkstatt im Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Wassenberg. Konzentriert streckt Marie (4) die Zunge aus dem Mundwinkel und klebt das bunte Flauschbällchen an die zuvor geschmückte Pappmaché. „Schere bitte“, tönt es vom Tischnachbarn herüber, denn die Ohren für eine weitere Laterne müssen zurecht geschnitten werden. Fieberhaft arbeiten nahezu alle Kinder der dreigruppigen Kindertagesstätte mit inklusivem Schwerpunkt an einer Kollektion bunter Fackeln. Allerdings sind es nicht die eigenen Werke, an denen hier eifrig gebastelt wird.