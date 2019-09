Wassenberger Architekten : Ludwig Rongen mit Merkel in China

Wassenberg Der Wassenberger Architekturprofessor Ludwig Rongen gehörte zur Delegation beim Staatsbesuch der Bundeskanzlerin in China.

„Ich bin recht stolz darüber, dass wir als vergleichsweise kleines Unternehmen Teil der rund 20-köpfigen Gruppe von Chefs zumeist deutscher Großkonzerne sein durften“, sagte Rongen nach seiner Rückkehr. Es habe auf dieser Reise wichtige Gespräche mit der Bundeskanzlerin gegeben, die sich auch über Rongen-Projekte in China informieren ließ. Zugleich freute sich Rongen über das Interesse chinesischer Investoren an einem Büro-Projekt für einen deutschen Konzern in Shanghai, an dem seine Firma beteiligt ist.

Aber auch weitere Planungsaufträge stehen für das Wassenberger Architekturbüro an, das mittlerweile auch eine Niederlassung in Shanghai hat. Aktuell entwickelt das Rongen-Team für China Modulbauten für unterschiedliche Funktionen. Auch staatliche Aufträge gibt es für die deutschen Architekten, etwa für eine beispielhafte Hotelanlage in Peking, die traditionelle asiatische Architektur mit modernster Passivhaustechnik verbindet. Eine solche Hotelanlage soll „Ausstellungsstück“ für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking werden. Ludwig Rongen, der auch Architekturprofessor in Erfurt ist, gehört zudem dem „Green Building Council“ in Shanghai an, das nachhaltige Baustandards für China anregen und mitentwickeln soll.