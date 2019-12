Hedwig Jansen aus Luchtenberg : Gefilzte Kreationen aus Wolle

Luchtenberg Hedwig Jansens Produkte sind ziemlich verfilzt, was Sinn der Sache ist: Sie bearbeitet Merinowolle so, dass dadurch Halsschmuck, Stulpen, Puschen, Handtaschen oder Dekoratives entsteht.

Im Ergebnis sind die gefilzten Stücke wasserdicht und fest: So hätten früher beispielsweise die Mongolen ihre festen Decken hergestellt, indem sie Wolle nass machten und aufs Pferd legten. Die Reibung beim Reiten fügte die Fasern zusammen. Im Weiteren demonstriert sie in einzelnen Schritten, wie aus leichten weichen Woll- und Seidenanteilen ein rechteckiges Filzstück entsteht: Dies wird sie voraussichtlich mit einer Steppnaht versehen, als Stiftemäppchen zusammenrollen und mit Schnüren zusammen binden. So hat sie farbwechselnde gefärbte und gewaschene Kammzugwolle ausgesucht, von der sie kleine Einheiten abzieht und die sie auf einer rutschfesten Folie dachziegelartig und überlappend nebeneinander legt. Dazu positioniert sie Seidenstränge in gleicher Färbung, und es entstehen längs und quer ausgerichtete Schichten, zwischen denen sie einzelne lange Stränge platziert, die sie später zu Fransen verarbeitet. „Es handelt sich um eine recht feine Wolle und ich verwende eine Ballbrause, mit der ich heißes Wasser auf die fertigen Schichten sprühe.“ Dieses Wasser bewirkt, dass sich die Haarschuppen öffnen. Sie gibt zum besseren Gleiten ein wenig Seife auf ihre Hände und beginnt, Wolle und Seide leicht anzudrücken und das Wasser so besser zu verteilen. Danach fängt sie an, den Filz leicht in sich zu verschieben. Die Fransen filzt sie dabei durch Rollen in den Händen an. Beim anschließenden, immer stärker werdenden Reiben des Materialgemischs auf rauer Unterlage verzahnen sich die Fasern weiter. „Durch Zugeben der Seide erhält man einen Kräuseleffekt auf der Seite mit der Seide“, erzählt Hedwig Jansen, die bereits Kurse in der „Betty-Reis-Gesamtschule“ für Kollegen und in Kindertagesstätten gegeben hat. „Zum Schluss werden die Produkte in Essigwasser gespült, damit die Seife neutralisiert wird und die Farben klarer sind.“ Vorheriges starkes Kneten und Wringen habe bewirkt, dass sich das Material noch mehr festigte und sich die Fasern weiter ineinander schoben.