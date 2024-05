Lokaler Teilhabekreis Wassenberg „Barrieren aus den Köpfen verbannen“

Jessica Greven, eine der Moderatorinnen des Lokalen Teilhabekreises in Wassenberg, ist ausgestattet mit zahlreichen Fragebögen, die der Teilhabekreis an den zusammengetragenen Adressen verteilen möchte. „Es sind in erster Linie Adressen, zu denen man oft hingeht. Wir wollen mit der Fragebogenaktion für mehr Barrierefreiheit im Alltag für Menschen mit und ohne Behinderungen sensibilisieren. Bei den Fragen geht es etwa darum, ob es bauliche Barrieren gibt, ob es Rampen gibt, ob es eine Klingel gibt, ob es auch Piktogramme gibt oder auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die entsprechend geschult sind“, erklärt Jessica Greven am Rathaus in Wassenberg. Hier trifft sie auf Rosemarie Gunia, Marion Wiebus, Renate Forack-Reitler und Raja Schiffmann, die durch die Unterstadt laufen. Einen Fragebogen hat Jessica Greven auch an Christian Schlebusch weitergegeben – er ist im Rathaus der Stadt Wassenberg unter anderem auch mit dem Lokalen Teilhabekreis beschäftigt.