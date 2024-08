Limburg-Festival Radtour mit Kultur

Auf den 35 Kilometern der Radtour gibt es also viel zu erleben. Ganz wenige fahren die Strecke auch mit dem Auto ab, die meisten schwingen sich aber tatsächlich auf ihre Drahtesel. Auch Sabrina Martin, die unter anderem für die Heimatpflege der Stadt Wassenberg zuständig ist, zeigt sich begeistert. „Wir haben heute super Wetter“, schwärmt sie. Die Zusammenarbeit mit der Nachbargemeinde Roerdalen hat sich also auch in diesem Jahr mehr als gelohnt, und steht für den gelebten Zusammenhalt zwischen den Regionen. Und auch über Wassenberg und Roerdalen hinaus wird kulturelle Vielfalt zelebriert, schließlich handelt es sich um internationale Künstler. In jedem Jahr finden auch neue Künstler ihren Weg nach Wassenberg, viele sind aber auch so beliebt, dass sie schon mehrmals beim Festival zu sehen waren. Fest steht: Sowohl die Künstler, als auch ihre Zuschauer nehmen die Reise zur Kultur gerne auf sich.