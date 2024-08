Mit dem Fahrrad zur Kultur Limburg Festival lockt wieder nach Wassenberg und Roerdalen

Die Startplätze in Wassenberg und Roerdalen sind hier zu finden: In Wassenberg und Roerdalen kann in diesem Jahr an jeweils drei Orten die Radtour gestartet werden. Diese fungieren gleichzeitig als Aufführungsorte. In Wassenberg sind dies der Heckentheaterplatz unterhalb des Bergfrieds Wassenberg, der Golfpark Rothenbach und der Tagesstrand Amici Beach am Effelder Waldsee. In der niederländischen Nachbargemeinde Roerdalen ist es möglich, beim Blumenladen ´t Haldert in Herkenbosch, dem Bauernhof Hoeve Paarlo in St. Odilienberg oder dem Kirchplatz in Vlodrop zu starten.