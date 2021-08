Kultur in Wassenberg und Roerdalen : Limburg Festival im Open-Air-Stil

Wassenberg Am Samstag, 28. August, werden wieder Kultur und Radfahren an den beiden Grenzorten kombiniert. Die Karten für die verschiedenen Standorte sind online buchbar.

Für das abwechslungsreiche Kulturangebot sorgt die Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbH Wassenberg. „An jedem Schauplatz begeistern Künstlerinnen und Künstler ihr Publikum mit kurzweiligen Darbietungen“, heißt es in der Ankündigung zum Limburg Festival. Im Stadtgebiet Wassenberg gibt es drei Startplätze: Burg Wassenberg, Auf dem Burgberg 1, Martinusplatz in Effeld, Rosenweg 8, und das Haus am See in Ophoven, gegenüber Agathastraße 41. In Roerdalen sind diese Orte vorgesehen: Vurenhof Boerengolf, Vurensteg 4 in Posterholt, St. Marinuskerk, Kerkstraat 1, Vlodrop, und Mini Camping Haldert, Stationsweg 76, Herkenbosch. Die sechs Schauplätze sind durch eine Radtour, die rund 40 Kilometer lang ist, miteinander verbunden. Die erste Vorstellung beginnt am gebuchten Standort um 11 Uhr. Die Besucherinnen und Besucher erhalten die Streckeninformationen für die Radtour nach Fahrradknotenpunkten und den genauen Zeitplan der verschiedenen Vorstellungen am gebuchten Standort.