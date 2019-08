Straßentheater in Limburg und Wassenberg : Kultur bei einer Radtour erleben

Ophoven/Effeld Eine Kombination aus Radfahren, Naturerlebnis und Straßentheater bot das Limburg Festival in Wassenberg und Roerdalen.

Eine 35 Kilometer lange Fahrradtour im deutsch-niederländischen Grenzgebiet verband die einzelnen Schauplätze des Limburg Festivals. Unterwegs gab es insgesamt sechs Stationen, an denen die Radfahrer eine Pause einlegen und Künstlern zusehen konnten, zwei davon in Deutschland und vier in den Niederlanden. Die verschiedenen Künstler präsentierten kleine Shows an den einzelnen Knotenpunkten der Radtour. Ein einziges Straßentheater, das international besetzt war. So waren Gruppen aus Deutschland und den Niederlanden, aus Frankreich und der Schweiz vertreten. Diese waren zwar schon im Vorfeld bekannt gegeben worden, aber welche Künstler nun an welchem Ort auftraten, sollte zunächst eine Überraschung bleiben. Davon erfuhren die Teilnehmer erst an den einzelnen Stationen.