Lesung in Wassenberg : Hastenrath-Krimi mit Zusatztermin

Zu den bisherigen Krimis von Hastenraths Will gesellt sich nun das neue Buch „Die Freunde der Nacht“, aus dem der Komödiant am 19. und 20. November lesen wird. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg „Die Freunde der Nacht“ – so lautet der Titel des neuen Teils der Dorfkrimireihe von Christian Macharski. Eine ganze Lesereise fällt dieses Mal coronabedingt aus, aber es gibt nun immerhin einen zweiten Termin.

Im November erscheint, wie bereits berichtet , der neunte Dorfkrimi mit dem ermittelnden Landwirt Hastenraths Will. Der Roman von Christian Macharski trägt den Titel „Die Freunde der Nacht“ und entführt den Leser unter anderem in die wilde Zeit der Kegelausflüge der frühen 1980er Jahre.

Coronabedingt wird es diesmal, anders als sonst, statt einer Lesereise nur eine Doppel-Lesung geben. Für die ursprünglich geplante Einzel-Lesung am Donnerstag, 19. November, 20 Uhr, in Burg Wassenberg gibt es nur noch wenige Restkarten. Am Freitag, 20. November, wird an gleicher Stelle um 20 Uhr eine zusätzliche Lesung stattfinden. Maximal sind 120 Gäste zugelassen.