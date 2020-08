Lesung in Wassenberg : Nazi-Methoden im Heim – Willi Achten liest aus „Die wir liebten“

Buchautor Willi Achten liest in Wassenberg im Naturparktor. Foto: Ja/Heike Lachmann

Wassenberg Es ist ein packender Roman um zwei Brüder, den Willi Achten im Frühjahr veröffentlicht hat. Vorlage sind historische Quellen aus dunkler Nazi-Zeit, als in Waldniel-Hostert behinderte oder „nicht dressierbare“ Kinder von Nazi-Ärzten euthanasiert wurden. Schlimme Methoden herrschen auch in Achtens fiktivem Heim in den 1970er Jahren.

Aus seinem neuen Roman „Die wir liebten“ liest Autor Willi Achten am Mittwoch, 2. September, um 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) auf Einladung der Wassenberger Bücherkiste im Naturparktor, Pontorsonallee 16.

Der Autor ist in Elmpt aufgewachsen. Gleich nebenan befindet sich die verlassene Kent School, wo früher Ärzte in der Kinderfachabteilung Hostert im Rahmen des NS-Euthanasieprogramms Todesurteile für Kinder unterschrieben: mit „Diagnosen“ wie „Moralischer Schwachsinn. Kaum bildungsfähig. Nicht dressierfähig. Nicht abrichtfähig“. Das Buch von Andreas Kinast, der akribisch die Geschichte der Kinderfachabteilung recherchiert hat, inspirierte Achten zu dem Roman, der das Schicksal zweier Brüder in den 1970er-Jahren schildert. Nach der Scheidung ihrer Eltern kommen sie in ein Heim, in dem die Methoden der Nazis fortbestehen. Das Jugendamt hat Edgar und Roman in den Gnadenhof geschickt.

„Für Wassenberg, das mit seinem Schulnamen Betty-Reis-Gesamtschule die Erinnerung an die NS-Zeit aufrecht erhält, ist sein Auftritt insofern interessant, als die Roman-Kulisse, der Gnadenhof in Waldniel-Hostert, auch Wassenberger Kinder im Zusammenhang mit NS-Psychiatrie und Kinder-Euthanasie-Programm schicksalhaft betroffen haben dürfte“, sagt dazu Irmgard Stieding, Lesungskoordinatorin der Bücherkiste. In glühenden Bildern erzählt Willi Achten von einem spannungsvollen Jahrzehnt, dem unauflösbaren Band zwischen Geschwistern und vom Aufbruch einer Generation, die dem dunklen Erbe ihrer Eltern mit aller Entschiedenheit entgegentritt.

Es gelten die Coronaschutzauflagen: Abstand (1,50 Meter, außer Verwandte), Maskenpflicht (während der gesamten Veranstaltung, wenn mindestens 24, maximal 30 Personen beisammen sind), begrenzte Teilnehmerzahl. Für Durchlüftung wird gesorgt. Getränke gibt es in einer Pause draußen. Spenden sind erwünscht, da sie helfen, den Kulturbetrieb in Wassenberg aufrecht zu erhalten. Anmeldung ist empfehlenswert: unter: irmgard@stieding.com; 02432 3504. Ist die zugelassene Teilnehmerzahl erreicht, kann niemand mehr eingelassen werden.

(gala)