Ausstellung in Wassenberg : Drei Leo-Küppers-Bilder erworben

Schachspiel, Jagdszene und Kaktus: Die Neuerwerbungen präsentierten (v.l.) Agnes Baten und Walter Bienen vom Heimatverein Wassenberg, Kurator Walter Kurzweg und Annika Schmitz, Kunst, Kultur und Heimatpflege GgmbH der Stadt. Foto: Ruth Klapproth

Wassenberg Leo Küppers’ „Schachspiel“ kehrt heim in sein Geburtshaus. Zwei weitere Gemälde des in Wassenberg geborenen Künstlers wurden erworben. Am 1. September eröffnet das Museum eine Ausstellung.

Das großformatige Bild „Schachspiel“ von Leo Küppers (1880-1946) war bis zum Tod des Wassenberger Malers im Besitz der Familie. Auf einer Schwarz-Weiß-Fotografie von 1946 ist es neben anderen Gemälden in einem Zimmer des Geburtshauses an der Roermonder Straße zu erkennen. Nun ist es dorthin zurückgekehrt. Über insgesamt drei Neuerwerbungen von Leo Küppers freuen sich der Heimatverein, die Galerie und die Stadt Wassenberg, die diese Gemälde im Museum Leo-Küppers-Haus stolz präsentierten.

„Das Leo-Küppers-Haus expandiert“, kündigte Kurator Walter Kurzweg an. 24 Arbeiten sind nunmehr zu sehen, weitere Leihgaben stehen an, Mitte 2020 sollen mehr als 30 Arbeiten gezeigt werden. Dann wird es eng im Geburtshaus des Malers. Der Heimatverein hat das „Schachspiel“ gesponsert, erworben aus Privatbesitz in Augsburg. Das ein mal 1,90 Meter große Bild soll noch einen passenden Rahmen erhalten. Auf Auktionen wurden zwei weitere Küppers-Bilder erstanden: „Treibjagd in der Ruraue“, eine Winterlandschaft (60 mal 45 Zentimeter), gekauft durch die Stadt Wassenberg, und das Stillleben mit Kaktus im Format 40 mal 30 Zentimeter, das Kurzweg selbst erworben hat, um es dem Leo-Küppers-Haus als Dauerleihgabe zu überlassen. Die Zahl der Exponate nimmt stetig zu. „Aus der kleinen, feinen Ausstellung möchten wir ein Museum machen und auch eine Förderung bekommen“, erklärte Kurzweg.

Info Ausstellung im Bergfried ab 1. September Maler Richard Burnier, German Grobe, Jean Grothe, Leo Küppers, August Lentz, Helmut Liesegang, Henry Lot, August Lüdecke-Cleve, Walter Ophey, Hubert Plücken, Alfred Rasenberger, Michel Saran, Will Völker, Paul Wollenweber Fotografen Hans-Josef Jansen, Eric Hermanns Ausstellung Eröffnung am Sonntag, 1. September, 11 Uhr; zu sehen bis 15. September sonntags von 14 bis 18 Uhr. Gemälde werden im Bergfried im ersten Stock zu sehen sein, die Fotos – auch historische – im 2. Stockwerk.

Die Rurauen-Winterlandschaft wird Teil einer umfangreichen Ausstellung sein, die das Leo-Küppers-Haus am 1. September im Bergfried eröffnet. Denn sie passt ausgezeichnet zum Titel „Die Ruraue im Blick der Maler und Fotografen“. Eine Reihe von Künstlern haben sich dem Thema „Auenmalerei“ gewidmet, darunter lokale Maler wie Will Völker aus Lövenich oder der Kunsterzieher August Lenz, der nach dem Krieg das Kreisheimatmuseum Heinsberg wieder aufbaute. „Die Auenlandschaft war immer Thema wildromantischer Sujets“, so Walter Kurzweg. Im zweiten Stock des Bergfrieds werden Landschaftsbilder von Künstlern anderer Regionen gezeigt – am Rhein, im Kaiserswerther Bereich.