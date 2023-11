Arbeit an Lärmaktionsplan Wo Wassenberg noch laut ist

Zu den besonders beachtenswerten Lärmquellen, so das Land NRW, gehören Flugplätze und Eisenbahnstrecken. Und die spielen in Wassenberg schon lange keine Rolle mehr, nachdem die Bahnlinie Baal-Dalheim hinter Ratheim 1980 stillgelegt wurde. Deren Lärm zeigte sich allerdings überschaubar gegenüber dem Militärflugplatz Wildenrath als Quelle, dessen Kampfflugzeuge zwischen 1952 und 1992 die Hölle auf die Erde holten, x-mal täglich und nachts die Gläser in den Schränken zum Klingen brachten, Schornsteine in ihrer Statik bedrohten, manchen Betrieb zum Auszug aus Wassenberg veranlassten.