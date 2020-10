Kunststroom Roerdalen-Wassenberg : Virtuelle Reisen zur Kunst

Die Belgierin Ann Tinne Vereeck gehört zu den Künstlern, die beim virtuellen Kunststroom im Bergfried zu erleben sind. Foto: Kunststroom

Wassenberg/Roerdalen Die Aktion „Kunststroom Roerdalen-Wassenberg“ wird ab 4. Oktober als digitales Erlebnis vermittelt. Sowohl Kunstschaffende als auch Schüler beteiligen sich daran.

Einmal im Jahr, am ersten Oktober-Wochenende, wird die Rur als verbindendes Element der Nachbargemeinden Wassenberg und Roerdalen/NL zum „Kunststroom“. In besonderen, oft historischen und denkmalgeschützten Räumen, zeigen deutsche, niederländische und belgische Künstlerinnen und Künstler in Wassenberg und Roerdalen eine Vielfalt von Arbeiten unterschiedlicher Genres.

Die Corona-Pandemie führt in diesem Jahr dazu, dass die Kunstfreunde sich nicht aufs Rad oder ins Auto setzen müssen, sondern am heimischen Computer eine virtuelle Kunstreise zu den Ausstellungen unternehmen können. Orte sind die Evangelische Hofkirche und der Bergfried in Wassenberg sowie die Schlösser/Burgen Daelenbroeck, Aerwinkel und Montfort in Roerdalen.

Info Internetseite zum „Kunststroom“ Im Netz Die Veranstaltungsseite zum virtuellen „Kunststroom Roerdalen-Wassenberg“ ist ab Sonntag, 4. Oktober, 11 Uhr, geöffnet und wird anschließend noch etliche Wochen verfügbar sein. Den Künstlern können per Mail oder Livestream Fragen gestellt werden: www.kunststroomroerdalen.nl Virtuelle Ausstellungsorte in Wassenberg: Evangelische Hofkirche und Bergfried; Roerdalen: Kasteel Daelenbroeck in Herkenbosch, Kasteel Aerwinkel in Posterholt und Kasteel Montfort in Montfort.

20 Kunstschaffende aus Belgien, Deutschland und den Niederlanden wurden von einer Jury ausgewählt. Virtuelle Rundgänge führen die Besucher durch die Ausstellungsorte, und die Künstler berichten in kurzen Videos über sich selbst und ihre Arbeit.

Zudem beteiligen sich die Gemeinschaftsgrundschule (GGS) „Am Burgberg“ und die Katholische Grundschule Myhl am virtuellen Kunststroom. Die Jungen und Mädchen haben den Bergfried aus verschiedenen Materialien, wie etwa Filz und Modelliermasse, gestaltet. Die Kunstwerke der Schüler sind virtuell im Bergfried zu bewundern. Aber auch Einzelkünstler sind im Ambiente des Wassenberger Burgturms zu erleben, darunter die Belgierin Ann Tinne Vereeck.

Sabrina Martin von der Kunst. Kultur und Heimatpflege gGmbH weist auf die Besonderheiten der Schülerarbeiten hin, die sich im Jubiläumsjahr des Bergfrieds mit dem 600 Jahre alten Wassenberger Wahrzeichen beschäftigt haben. Martin: „Unterstützt von ihrer Lehrerin Anne Friebe haben die Kinder der Klasse 3b der GGS einen gedanklichen Zeitsprung gewagt und sind in das Leben Graf Gerhards, der die Wassenberger Burg bewohnte, eingetaucht. Durch einen Blick auf das historische Gemäuer ließen sich die Kinder beim Modellieren ihrer kleinen Bergfriede inspirieren und waren mit Feuereifer bei der Sache.“

Von der Katholischen Grundschule Myhl haben sich die Bastel- und Filz AG mit der Burg beschäftigt. So entstand unter anderem aus Schafswolle eine Landschaft mit Burg. Die ersten Ideen zum Bergfried und zu Glückssymbolen – denn der Bergfried ist einer der zehn Wassenberger Glücksorte – wurden gesammelt und gefilzt. Vorlagen dazu fanden die Kinder im Wassenberger Wald.

Ideen zu Fliegenpilzen, Kleeblättern, Marienkäfern, Schmetterlingen und Blumenranken sind so entstanden und waren als echte Glückssymbole am Wegesrand zu finden. „Die Schmetterlinge und Blumenranken sorgen für den sommerlichen Eindruck in und um Wassenberg und sind ein Hingucker“, verspricht Martin. „Das Bild komplett macht der Himmel über dem Bergfried, auf dem auch die Fahne nicht fehlen darf. Viele Filznadelstiche waren nötig, um den Charakter dieser Arbeit zu unterstreichen.“

Ab Sonntag, 4. Oktober, ab 11 Uhr ist die Internetseite zum virtuellen Kunststroom erreichbar. Die offizielle Eröffnung der Kunstveranstaltung erfolgt in diesem Jahr über Videobotschaften von Bürgermeister Manfred Winkens (Wassenberg) und Bürgermeisterin Monique de Boer-Beerta (Roerdalen) auf der Internetseite.