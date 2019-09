Kunst in historischen Bauten : Der „Kunststroom“ Rur verbindet

Auch Kirchen werden zu Ausstellungsräumen, wie hier die Steinkirchener Kirche bei einer der früheren „Kunststroom“-Aktionen. Foto: Laaser (Archiv)

Wassenberg Aktuelle Kunst an vielen Orten und in historischem Ambiente von 60 internationalen Künstlern bietet das Projekt „Kunststroom Roerdalen-Wassenberg“.

Die niederländische Nachbargemeinde Roerdalen hatte vor etlichen Jahren die Idee, in unterschiedlichen historischen Bauten der Kommune aktuelle Kunst von regionalen und internationalen Kulturschaffenden zu präsentieren. Kunstfreunde erleben somit Geschichte und Kunst und können sich per Fahrrad auf eine Kunstreise begeben. Schon einige Male hat sich Wassenberg mit Ausstellungsorten an dem Projekt beteiligt. Nach einer Pause findet die Gemeinschafts-Aktion in diesem Jahr wieder statt, und zwar am Samstag und Sonntag, 5. und 6. Oktober von 11 bis 17 Uhr.

Insgesamt 60 Künstler aus den Niederlanden, Belgien und Deutschland präsentieren eine breite Palette an hochwertiger Kunst in teils historischen Gebäuden. Angestrebt ist ein „Dialog zwischen Kunst und kulturellem Erbe“ heißt es in der Einladung. „Ziel der Veranstaltung ist, den Austausch zwischen den Bewohnern der einzelnen Ortschaften von Wassenberg und Roerdalen sowie den Künstlern und Besuchern zu fördern“, schreibt die Kultur gGmbH Wassenberg als Mitveranstalter.

Für die sportlichen Kunstliebhaber wurde wieder eine Radroute entlang der Ausstellungsorte entwickelt, an jedem Ort kann die Radtour gestartet werden. Auch mit dem elektrisch angetriebenen Glücksexpress können verschiedene Ausstellungsorte in Roerdalen besucht werden. Eine Broschüre mit dem Fahrplan, der Radroutenbeschreibung und weiteren Informationen zu der Veranstaltung ist ab 26. September im Naturpark-Tor Wassenberg, Pontorsonallee 16, für einen Euro zu bekommen.

Kunst an vier Orten bietet Wassenberg an. Im Alten Rathaus am Roßtorplatz stellen Veronique van Asch (Skulpturen), Erna Vollrath (Malerei, Grafik) aus. Zudem ist die Installation „Vier Elemente“ dort zu sehen, die Kinder der Katholischen Grundschule Birgelen gemeinsam mit den Künstlerinnen Beste Stuckenbröker und Birgit Menzel aus Filzelementen geschaffen haben. Gegenüber in der Evangelischen Hofkirche sind Bilder oder Skulpturen von Ingrid van Polen und Lei Hannen zu sehen. Dritte Kunststation in Wassenberg ist die Herz-Jesu-Kirche in Effeld, wo Nancy de Vos Malerei sowie Petra Beunen und Peter Peels Schmuck ausstellen. Auch die Galerie Noack, Roermonder Straße, beteiligt sich am Kunststroom.

Roerdalen trumpft mit zwölf Ausstellungsorten auf: in Melick (’t Aad Raodhoes en De Aaj Bieb; Oetsjpanning de Meuleberg), Herkenbosch (Kasteel Daelenbroeck, St. Sebastianuskerk); Vlodrop (St. Martinuskerk, Gitstapper Molen); Posterholt (Kasteel Aerwinkel, St. Matthiaskerk); Sint Odiliënberg (Molen Verbeek/Galerie TriVidha); Montfort (Kasteel Montfort, Kookstudio De Heren van Montfort, Art Gallery Rozendaal). Der Eintritt ist überall frei. Mehr Informationen im Internet unter www.kunststroomroerdalen.nl.

(aha)