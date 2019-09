Kunsthandwerk präsentiert : Kreativ durch den Herbst

Wassenberg Der dritte Kunsthandwerkermarkt lockte mit vielfältigen Ausstellungen und handgefertigten Waren. Interessierte wurden bei Mitmachaktionen oder im Austausch mit Künstlern selbst kreativ.

Viel war los in der Wassenberger Innenstadt, als rund um Roßtorplatz und die Graf-Gerhard-Straße verschiedene Künstler und Händler ihre facettenreichen Waren ausstellten. Die dritte Auflage des Kunsthandwerkermarkts „Kreativ: Herbst“ lockte erfolgreich zahlreiche Besucher an, die die teilweise handgefertigten Produkte bestaunen konnten, aber auch selbst mit den Künstlern ins Gespräch kamen oder bei Mitmachaktionen eigenständig kreativ wurden.

So ein Angebot ließ sich schon von weitem am Stand von Hobbykünstlerin Elke Emmanuel aus dem Kreativatelier Farbklecks erkennen: Über zehn Kinder drängten sich um die Tische und probierten „Yton“, einen Porenbeton aus. Ein Herz, ein Igel oder eine Eule wurden per Schablone auf den grauen Beton gezeichnet, bevor dann das Sägen, Schleifen und Feilen der Form begann. Rund eine halbe Stunde waren die jungen Künstler mit einer Figur beschäftigt, aber hatten dennoch nicht genug: „Können wir es noch anmalen?“, war die wohl am meisten gestellte Frage an diesem Stand. Hoch im Kurs stand auch der Nachhaltigkeitsgedanke bei einigen Händlern: Immer wieder ließen sich recycelte und wiederverwendete Produkte finden. Aus alten Stoffstücken machte die Näherin „Nalala“ neue Kinderkleidung, die teilweise noch erkennbar zeigte, woraus sie einmal bestand – wie bei einer geringelten kurzen Hose mit typischem Poloshirt-Muster.