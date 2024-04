Neu in der Wassenberger Kunstgasse Die Schönheit des weiblichen Körpers

Bei der künstlerischen Gestaltung seiner unterschiedlichen Arbeiten fühlt Wilfried Kleiber die Freiheit, die viele Künstlerinnen und Künstler auch empfinden, wenn sie sich mitten in den Arbeitsprozessen befinden. Kleiber umschreibt das so: „Ich liebe meinen Job. Ich mache Kunst, um glücklich zu sein.“ Dieses Glücksgefühl hat Kleiber auch schon in Wassenberg ausgelebt, denn er hat sich bereits am Kunst- und Kulturtag beteiligt. Auch in Hückelhoven ist ein Werk Kleibers zu sehen – auf dem Kreisverkehr am Landabsatz in Höhe des Sportfachmarktes Decathlon und ganz in der Nachbarschaft des Roller-Möbelmarktes und des Baumarktes Obi steht die Plastik „Bewegung“.