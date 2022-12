Zu „Pilgerstätte“ entwickelt Kunstgasse in Wassenberg präsentiert zwei neue Skulpturen

Vor wenigen Tagen wurden nun zwei der insgesamt acht Skulpturen in der Kunstgasse Wassenberg ausgetauscht. Das Konzept der Kunstgasse sehe schließlich vor, dass die Ausstellungsfläche mit wechselnden Skulpturen bestückt wird. Das Interesse an einer Teilnahme ist bei den Kunstschaffenden sehr groß und so wurden nun zwei Objekte des Geilenkirchener Bildhauers Willi Arlt installiert.