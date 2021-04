Kunst und Kultur in Wassenberg : Neue Homepage mit „unvergesslichen Momenten“

Wassenberg Seit es die Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbH in Wassenberg gibt, hat sich kulturell noch mehr entwickelt in der Stadt. Entwickelt ist nun auch die neue Homepage – darauf macht Geschäftsführer Jürgen Laaser nun aufmerksam.

Bislang kamen Interessenten über die Homepage der Stadt Wassenberg (www.wassenberg.de) zur gGmbH. Das hat sich nun grundlegend geändert. Jürgen Laaser: „Unter www.wassenberg-erleben.de können sich Besucherinnen und Besucher der Seiten seit Ende März dieses Jahres noch schneller und besser darüber informieren, welche unvergesslichen Momente es aktuell und in Zukunft in Wassenberg zu erleben gibt.“

Versprochen ist eine klare Übersicht über verschiedene Veranstaltungsreihen und ganz besondere Events (#glanzlichter) in Wassenberg. So wird die Suche nach Ausstellungen, Konzerten, Lesungen, Schlemmerabenden, Workshops, Führungen oder Glücksmomenten einfach, hier werden die User schnell fündig. Eingerichtet auf der Website ist auch ein Newsblog, der ganz frisch über die neuesten Entwicklungen informiert. Jürgen Laaser erklärt weiter: „Reservierungen zu bestimmten Events können jetzt direkt über die Homepage vorgenommen werden, ebenso können Tickets direkt bestellt werden.“ Die gGmbH verspricht, dass die neue Homepage täglich gepflegt wird, so lohnt für die Interessenten also ein ständiger Besuch auf www.wassenberg-erleben.de.