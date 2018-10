Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH gegründet

Wassenberg Seit 20. September ist die neue Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH im Handelsregister eingetragen und kann nun an die Arbeit gehen. Ein Gespräch mit Geschäftsführerin Annika Schmitz.

Ihr wird ein dreiköpfiges Mitarbeiterteam zur Seite stehen, von dem zwei „Köpfe“ bestens bekannt sind aus ihren bisherigen Tätigkeitsfeldern in der Stadtverwaltung: Gabi Jansen, auch bislang schon aktiv in der Organisation von Kultur- und Brauchtumsveranstaltungen, und Sabrina Martin, bislang Tourismusfachkraft der Stadt, die sich dem Schwerpunkt Bildung und Heimatpflege in der Gesellschaft widmen wird. Auch das passt in ihr bisheriges Profil, in dem Martin Kinder- und Erwachsenenprogramme im Zusammenhang etwa mit den neuen „Glücksorten“ der Stadt koordinierte. Beide Stadtmitarbeiterinnen werden formaljuristisch nun in die neue gGmbH übergeleitet, berichtet Annika Schmitz. Neu im Team wird ein Kulturmanager sein, der sich um die bislang eher weniger beackerten Bereiche Konzerte, Comedy und Theater kümmern wird. Er soll in Kürze mit dem gesamten neuen Team offiziell vorgestellt werden, verkündet Schmitz noch ein wenig geheimnisvoll.