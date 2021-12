Kunst in Wassenberg : Der Sündenfall – historisch und aktuell

In seiner Wassenberger Galerie zeigt Klaus Noack derzeit Arbeiten des Künstlers Viktor Nono. Foto: Renate Resch

Wassenberg Die Ausstellung „Verbotene Früchte“ von Viktor Nono wurde in der Galerie Noack in Wassenberg bis zum 18. Dezember verlängert. Der Betrachter lernt, dass auch Bilder Lebensmittel sind. Ein Galerie-Besuch.

„Auch Bilder sind Lebensmittel“, steht in großen Lettern an der Tür der Galerie Noack in Wassenberg. Wie jede Galerie in der Corona-Zeit, musste auch sie dieses Jahr für lange Monate schließen. Seit September finden wieder Ausstellungen dort statt - unter den allgemeinen Gesundheitsauflagen.

Die zweite Ausstellung in diesem Jahr gehört Viktor Nono, der seit 20 Jahren ein gern gesehener Gast in der Galerie Noack ist. Obwohl der Künstler inzwischen über die Landesgrenzen hinaus erfolgreich ist, und in namhaften Galerien gezeigt wird, hält er Wassenberg die Treue und stellt seine neuesten Werke auch hier aus.

INFO Die Ausstellung „Verbotene Früchte“ des Künstlers Viktor Nono ist bis zum 18. Dezember verlängert und in der Galerie Noack in Wassenberg, Roermonder Straße 6 zu den normalen Öffnungszeiten, Mittwoch bis Samstag, 13 bis 17.00 Uhr, zu sehen. Künstler Der gebürtig aus Neuss stammende Victor Nono ist Germanist, promovierter Philosoph, Bildender Künstler, Bildhauer sowie Schriftsteller. Er studierte an der Kunstakademie Düsseldorf und veröffentlichte im Sommer sein neues Buch „Die Vogelwelt“, einen Fantasy-Thriller. Mehr Informationen über den Künstler unter www.viktornono.de.

In der Ausstellung „Verbotene Früchte“ knüpft Viktor Nono an die biblische Geschichte von Adam und Eva an und zeigt in einem Bilderzyklus Varianten der Szene von Eva mit dem Apfel, bzw. dem „Sündenfall“. Dabei spielt selbstverständlich das Motiv des „Versteckens“, des Bewusstwerdens seiner Schuld eine Rolle. Während diese Bilder in ihrer Anmutung an Werke alter Meister angelehnt sind, zeigen die Großformate mit Früchten einen völlig anderen Stil. Ein Granatapfel, Symbol für Leben und Fruchtbarkeit, ist variantenreiches Gestaltungselement dieses Zyklusses. Mit der sehr alten Technik des geschnitzten Druckstockes aus Holz entstehen Kompositionen unterschiedlicher Anordnung.

Markant dabei ist die stilvoll reduzierte Bildsprache.

„Bei keinem Bild darf der Hintergrund als solcher erkennbar werden. Es geht darum, das gesamte Bild als Einheit zu gestalten“, erläutert Viktor Nono. Mit kristallinenStrukturen, kräftiger bis sachter Farbwirkung und fließender Farbe wird seine Gestaltung zu einem Gesamtkunstwerk.

Dabei benutzt er sowohl die gängigen Farben und Farbpigmente, als auch natürliche Substanzen, die Farbe erzeugen, wie beispielsweise Kaffee, Tee oder Honig. „Wenn man solche alkalischen Stoffe zusammenbringt, reagieren sie miteinander“, erklärt er. Um diese Reaktion zu stoppen und die Substanzen haltbar zu machen, trägt er Harz oder Lack auf. Das verschließt die Oberfläche luftdicht.

Hell, großzügig und akzentuiert erscheinen die Werke von Viktor Nono. Oft finden sich pflanzliche Motive darin, denn für den Künstler sind sie Ausdruck von Strukturlösungen. So trivial es oft scheinen mag, so komplex ist die Ästhetik der pflanzlichen Natur. Die ausgewogenen Proportionen stellt er so als reduzierte Formen dar.

Einem anderen Sündenfall widmet er sich bei seinen Bildern auf Karton. Er bemalt sie mit Farbe, schließt jedoch in seine Gestaltung noch den gebogenen Pfeil eines Online-Versandunternehmens mit ein, der sich auf dem Karton befindet. Jeder weiß, dass man seine gewünschten Artikel nicht online bestellen sollte, um sie als Paket mit einem Kuriers bringen zu lassen – zu schlecht ist die Umweltbilanz. Doch trotzdem tun wir es. Ein klassischer Sündenfall der heutigen Zeit, künstlerisch verarbeitet in einem Bilderzyklus.

Seine Vielseitigkeit zeigt Viktor Nono nicht lediglich durch das bildnerische Arbeiten mit unterschiedlichen Themen und Stilen, sowie durch seine Skulpturen. Nein, er beschäftigt sich auch schreibend mit den Menschen, seinen philosophischen Fragen und seiner Umwelt. Unlängst veröffentlichte er sein neues Buch „Die Vogelwelt“. Es ist ein Fantasy-Thriller, welcher in der Welt der Vögel spielt, jedoch viele spitzfindige kleine Fingerzeige auf die Welt der Menschen, ihrer Art zu leben und ihrer Charaktereigenschaften beinhaltet. Die unterhaltsame Geschichte dreht sich um die Aufklärung eines Mordes und nimmt die Leser mit auf eine Reise, bei der sie Verschwörern auf die Spur kommen. Auch die Liebe ist Teil der Geschichte, die sich humorvoll den Rätseln widmet.