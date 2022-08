Künstlerstammtisch im Bergfried Wassenberg : „Leidenschaft“ in vielfältigen Facetten

Mitglieder des Künstlerstammtisches Wassenberg vor der Gemeinschaftsarbeit „Kugelrund“ bei der Ausstellungseröffnung im Bergfried. Foto: Angelika Hahn

Wassenberg Der Künstlerstammtisch zeigt seine Ausstellung im Bergfried. 22 Mitglieder präsentieren ihre Arbeiten. Das Gemeinschaftswerk setzt dabei einen besonderen Akzente.

Erleichtert und glücklich, wieder eine Ausstellung ohne Corona-Einschränkungen eröffnen zu können, zeigte sich Sandra Kinnewig jetzt beim Startschuss zur aktuellen Jahresschau des Künstlerstammtischs Wassenberg, der im vergangenen Jahr noch draußen stattfinden musste.

Kinnewig organisiert seit 2019 den Austausch der zurzeit rund 40 bildendenden Künstler und Künstlerinnen, die sich alle fünf bis sechs Wochen in Wassenberg treffen. Der 2006 von den Wassenberger Künstlerinnen Rita Gehlen-Marx und der verstorbenen Maria Brosch gegründete Kreis lädt Interessierte nicht nur zum losen Gedankenaustausch ein, sondern regt immer wieder auch gemeinsame Projekte an. Längst hat sich der Kreis über die engere Region Wassenbergs hinaus bis in den Großraum Mönchengladbach, die Region Aachen und die nahen Niederlande ausgedehnt. Im Mittelpunkt steht dabei seit langem die jährliche Gemeinschaftsschau, an der sich in diesem Jahr 22 Mitglieder beteiligen.

Info Schau noch drei Sonntage im Bergfried Geöffnet Die Ausstellung ist an den Sonntagen 28. August, 4. und 11. September, 14 bis 17 Uhr, im Bergfried zu sehen. Etliche der Künstler sind vor Ort. Jederzeit willkommen beim Künsterstammtisch sind interessierte Kreative. Kontakt über die Gabi Jansen von der Kultur gGmbH im Wassenberger Rathaus.

Das gemeinsame Thema lautet in diesem Jahr „Leidenschaft“. Bürgermeister Marcel Maurer freute sich, als „Stammgast“ die Schau eröffnen zu dürfen, bevor Sandra Kinnewig in ihrer Einführung bekannte, dass die Suche nach einem Titel für die Ausstellung diesmal besonders „speziell“ gewesen sei. „Um uns herum gerät die Welt komplett aus den Fugen und Themen wie Krieg, Gewalt, Gasmangel, Inflation, Rezession, Klimawandel und Naturkatastrophen bestimmen den Alltag. Auch Corona ist immer noch da. Wir haben uns daher bewusst für ein Thema entschieden, mit dem jeder von uns sich identifizieren kann: Leidenschaft.“ Kinnewig bezog alle ein: Fast jeder Mensch hege irgendeine Leidenschaft, ob Sammler, Sportler oder Gartenfreund.

Dieses breite Spektrum der Lebensbereiche, denen sich Menschen mit Leidenschaft widmen, spiegelten auch die vielfältigen Werke unterschiedlicher Kunstsparten und Techniken in der aktuellen Schau: großformatige Gemälde, Mischtechniken, Grafiken, Fotos an den Wänden, aber auch bemaltes Porzellan und Kleinplastiken in Vitrinen. Den emotionalen Einstieg bot Sandra Klein, die, passend zu ihrem Bild „herzwärts“ in der Schau, zwei das Thema spiegelnde Gedichte vortrug. „Alle Sinne explodieren“ hieß es da unter anderem, was etliche farbintensive Arbeiten in der Ausstellung bestens belegten, etwa Kinnewigs „Passion of Colours“ oder Elisabeth Jacobs‘ brodelnder Vulkan. Natürlich waren die vielfältigen Facetten der Liebe von Erotik bis hin zur Mutterliebe Thema, aber auch die Leidenschaft für Musik, Tanz, Natur und Tierwelt. Kleine Genüsse im Alltag („Leidenschaft Café“) passten ebenso ins Thema wie strahlend rote Rosen. Diese „Boten der Leidenschaft“ stammten von der unermüdlich kreativen Seniorin der Schau, Katharina Sauer aus Wassenberg.

Einen besonderen Akzent in der Ausstellung setzt das Gemeinschaftskunstwerk „Kugelrund“: 14 auf einer runden silbernen Folie, eigentlich einer Rettungsdecke, präsentierte Kugelobjekte, gestaltet von zwölf Gruppenmitgliedern aus großenteils vorgefundenen Materialien mit oft ironisch-augenzwinkerndem Akzent. Zu entdecken sind in dieser runden Sache etwa Kugeln aus Papier, Zeitungen, Knöpfen, verrosteten Kronkorken, als Gesicht gestaltet oder aufgeklappt als Geldtresor, aber auch dezent in Porzellan oder eingebettet in surreale Landschaften aus Ästen und Trockenblumen. Beteiligt haben sich an dieser Installation Martina Dudziak, Walburga Gansweid, Rita Gehlen-Marx, Christine Giesen, Beate Hähnlein, Julia Karsten, Sandra Kinnewig, Sandra Klein, Irene Munsche, Dagmar Rosenkranz, Inge Vorwald und Willi Wagels.