35 Familien machen mit und laden ein Krippenweg noch bis zum 8. Januar in Wassenberg

„Mit einem Flyer in der Hand oder auf dem Handy, den Weg kann man sich unter www.stmarien-wassenberg.de herunterladen, kann man alle Krippen finden. Die Krippenstandorte sind auf dem Flyer gekennzeichnet und die Adressen auf der Rückseite genannt. Auf dem Flyer findet man wieder ein Rätsel mit 35 Buchstaben zu einem weihnachtlichen Spruch“, erläutert Martina Jansen weiter. Die Flyer erhalten Interessenten in allen Pfarrbüros und Kirchen der Wassenberger Pfarrei St. Marien, außerdem in den Flyerboxen an den Kirchen in der Oberstadt und Unterstadt, in der Flyerbox an der Kapelle in Effeld, bei der Bäckerei Kohlen, Optik Jaegers & Klingenhäger, in der Marien-Apotheke, im Eingang der Sparkasse Oberstadt und im Naturpark-Tor in Wassenberg. Wer sich jetzt auf den Weg macht, um die Krippen zu entdecken, darf sich auf großen Interpretationsspielraum freuen.