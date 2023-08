Für große Wohnmobile Kremers Busreisen erweitert den Wassenberger Garagenpark

Mehr als ein Jahr ist es nun her, als Kremers Busreisen, das mehr als 80 Jahre alte Traditionsunternehmen in Wassenberg, seinen neuen Garagenpark präsentierte. Der Gedanke damals: Der Boom in Sachen Wohnmobile ist ungebrochen hoch, doch es braucht auch gute Lagerplätze. Entstanden sind moderne Unterstellhallen, gesichert mit Rolltoren, ausgestattet mit Licht- und Elektroanschluss. Insgesamt: Kremers hatte mit der Idee einen Nerv vieler Interessenten getroffen.