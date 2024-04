Der Kreis Heinsberg baut So soll die neue Kita in Wassenberg aussehen

Bis ein Bauantrag gestellt werden kann, ist allerdings noch etwas Arbeit von Nöten. So müssen die Fachplaner in Abstimmung mit dem LVR und dem Bauamt ein entsprechendes Brandschutzkonzept erstellen. Diese Planungsleistungen, so die Einschätzung der Kreisverwaltung, sollen noch in diesem Jahr durchgeführt werden und wenn möglich auch mit dem Bau begonnen werden. Denn der Zeitplan ist eng getaktet. Eröffnet werden soll die neue Kindertagesstätte nämlich schon am 1. Januar 2026. Ein Jahr sei für die reine Bauzeit kalkuliert, berichtet Architekt Martin Hano. Aufgrund dessen, dass das Gebäude in einer Holzbauweise errichtet werde, könnten einige der Teile bereits vorgefertigt werden, auch wenn noch die Erdarbeiten laufen, ergänzt er. Dezernent Philipp Schneider sagte dazu im Ausschuss, dass dies durchaus machbar sei, aber man dürfe nicht mehr viel Zeit verlieren.