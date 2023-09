Am Sonntag in Wassenberg Kreativherbst mit allerlei bunten Angeboten

Auch die kleinen Marktbesucherinnen und Marktbesucher haben am Sonntag, 10. September, die Gelegenheit, ihrer Kreativität bei kostenfreien Mitmachaktionen des Wassenberger Ateliers Farbklecks in der Zeit von 13 bis 17 Uhr freien Lauf zu lassen. Elke Emmanuel leitet das Atelier, das an der Roermonder Straße 8 beheimatet ist. Gerade die kreative Arbeit mit Kindern ist ihr wichtig. Im Atelier bietet sie immer Workshops für Kinder und Erwachsene an.