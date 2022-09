Kunsthandwerk und Mitmachaktionen : Kreativherbst in Wassenberg

Wassenberg Der Kunsthandwerkermarkt lockt am Sonntag, 11. September, in die Innenstadt. Tolle Werke und Mitmachaktionen laden die Besucher ein.

Am kommenden Sonntag, 11. September, bietet der fünfte Kunsthandwerkermarkt unter dem Titel Kreativherbst eine bunte Palette von schönen und nützlichen Dingen an.

In der Zeit von 11 bis 18 Uhr findet der Markt auf dem historischen Roßtorplatz in der Wassenberger Innenstadt sowie auf der bnachbarten Graf-Gerhard-Straße statt. Am selben Tag sind von 13 bis 18 Uhr auch die Geschäfte in der City für die Kunden verkaufsoffen. Organisiert wird die Veranstaltung von der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH.