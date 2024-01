Kostümsitzung in Wassenberg Wie der Kongo den Alltag vergessen lässt

Ein emotionaler Programmpunkt war die Verabschiedung des langjährigen Tanzmariechens Melissa Köppe, die die KG Kongo schon seit 2008, also rund 16 Jahre, in den Karnevalssessionen begleitete, nun aber aus beruflichen und persönlichen Gründen die Aufgabe als Mariechen niederlegt. „Es ist schade Ich hatte immer sehr viel Spaß. Aber ich bleibe der KG Kongo ja noch in der Prinzengarde erhalten“, sagte sie. Seit April bereitete sie sich gemeinsam mit ihren sieben Tanzkolleginnen auf die diesjährige Session vor. „Ab 15 Jahren kann bei uns jeder teilnehmen.“, fügte sie hinzu. Bis tief in die Nacht feierte die KG Kongo gemeinsam mit ihren Gästen, zu denen auch Wassenbergs Bürgermeister Marcel Maurer zählte, der sich das jecke Spektakel nicht entgehen ließ.