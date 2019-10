Pianist Wojciech Waleczek in Wassenberg : Frédéric Chopin und The Beatles im Einklang

Pianist Wojciech Waleczek begeisterte in Wassenberg mit seinem neuen Konzertprojekt „Chopin meets The Beatles“.

Chopin und die Beatles – von vielen als Genies ihrer Genres verehrt, werden sie dennoch mehr als selten gemeinsam genossen. Der polnische Pianist Wojciech Waleczek machte sich in einem neuen musikalischen Projekt daran, die 130 Jahre zwischen einem der größten Pianisten der Romantik und den pop-rockigen „Pilzköpfen“ zu überbrücken. Mit seinem außergewöhnlichen Konzertprogramm „Chopin meets The Beatles“ gastierte er im großen Saal der Burg Wassenberg und begeisterte rund 160 Zuschauer.

Der polnische Pianist ist international gefragt und spielte bereits in den größten Konzerthallen weltweit. Er studierte an den Musikakademien in Kattowitz, Vancouver und Bydgoszcz, an Letzterer erwarb er 2014 den Doktortitel und 2017 den Grad des habilitierten Doktors der Kunst. Ebenfalls im Jahr 2017 wurde ihm vom polnischen Minister für Kultur und nationales Erbe die Ehrenauszeichnung „Verdienter der polnischen Kultur“ verliehen. In diesem Jahr ist er das erste Mal mit seinem neuen Konzertprojekt unterwegs, zuvor konzertierte er ausschließlich mit klassischen Stücken.