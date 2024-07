In Wassenberg Wenn das Wohnzimmer zum Konzertsaal wird

Wer ist also diese talentierte Pianistin, die in diesem Jahr bei ihnen auftrat? Die Italienerin Annalisa Cocciolo entdeckte schon als Kind ihre Liebe zum Piano, als sie ein Klavierkonzert im Fernsehen sah. Damals glaubte sie, schon ganz bald so spielen zu können, und übte mit Feuereifer. Nach einer gewissen Zeit beherrschte sie tatsächlich ihre Lieblingsstücke, eines von ihnen spielt sie auch bei den Schönefelds, nämlich „Estampes“ von Claude Debussy, der zu ihren Lieblingskomponisten zählt. Neben zahlreichen gewonnenen Wettbewerben, unter anderem in Mailand und Genua, macht sie zurzeit ihr Konzertexamen. Das ist so etwas wie ein Doktor, also das musikalische Äquivalent dazu. Als Spezial-Preis beim „Euregio Piano Award“ war eben so ein Hauskonzert ausgeschrieben, bei dem die Musiker die es nicht ins Finale geschafft haben, ihre eingeübten Stücke vor Publikum präsentieren können.