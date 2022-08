Konzert in Wassenberg : Daiki Kato brilliert im Wohnzimmer

Kathleen und Tejas Schönefeld luden zu einem Wohnzimmerkonzert mit dem Pianisten Daiki Kato ein. Er spielte Werke von Bach, Debussy, Mendelssohn, Liszt, Beethoven und Chopin. Foto: Ruth Klapproth

Wassenberg Der japanische Pianist, der seit vier Jahren an der Hochschule für Musik und Theater in München studiert, sorgte in der Wohnung von Kathleen und Tejas Schönefeld in Wassenberg für eine heimelige Atmosphäre.

Die Befürchtung von Kathleen Schönefeld, Daiki Kato könnte ihr Klavier „zerlegen“, war unbegründet. Der 32-jährige Pianist aus Tokio ging pfleglich mit dem Instrument um, wenngleich er alles herauskitzelte, was möglich war. Sanft und dynamisch, kraftvoll und leicht musizierte er am Samstagnachmittag auf dem ihm fremden Klavier, das er erst eine Stunde vorher erproben konnte. Kato, der seit vier Jahren an der Hochschule für Musik und Theater in München studiert und kurz vor dem Examen steht, ist Teilnehmer am diesjährigen Euregio Piano Award, der in den letzten Tagen in Geilenkirchen ausgetragen wurde. Bis ins Halbfinale des Wettbewerbs hat es Kato geschafft, der schon einige Preise und Platzierungen in Asien und Europa erringen konnte. Als „Trostpflaster“ für den verpassten Finaleinzug hat Veranstalter Florian Koltun Wohnzimmer-Konzerte organisiert, bei denen die Wettbewerbsteilnehmer ihr Können in heimeliger Atmosphäre zeigen können.

Kathleen und Tejas Schönefeld aus Wassenberg sind bereits zum dritten Mal Gastgeber eines derartigen Konzerts. „Endlich können wir wieder einen Pianisten sowie Freunde und Nachbarn bei uns begrüßen“, meinte Kathleen Schönefeld. Nach zweijähriger Unterbrechung wegen der Corona-Pandemie konnte ihr Wohnzimmer zum dritten Mal zum kleinen, improvisierten Konzertsaal werden, in dem ein Profi das Klavier nutzte, auf dem ansonsten Hausmusik gemacht wird. „Als Florian Koltun uns vor wenigen Tagen anrief und fragte, ob wir wieder für ein Wohnzimmer-Konzert bereitstehen würden, haben wir sofort zugesagt“, berichtete Kathleen Schönefeld, „ohne zu wissen, wer bei uns spielen würde.“ Die Erfahrung der ersten beiden Konzerte mit qualitativ hochwertigen Pianisten wurde bestätigt. Kato hatte ein Programm ausgearbeitet, bei dem nach einem leichten, beschwingten Auftakt mit Präludium und Fuge D-Dur aus „Das wohltemperierte Klavier“ von Bach Werke von Chopin, Debussy, Liszt und Mendelssohn folgten, ehe als Höhepunkt Beethovens Klaviersonate Nr. 31 As-Dur erklang. Mit Liszt endet das knapp einstündige Programm, für das Kato viel Beifall erhielt.