Konzert in der Burg Wassenberg : Sanfte Klänge seltener Mandolinen

Wassenberg Die Mandolinenspielschar Myhl geht kleine Schritte zum Konzerterlebnis und begeistert das Publikum. In der Burg Wassenberg fand nun ein Konzert statt, das Modernes und Klassisches bot.

Über Mandoline, Mandola, Gitarre oder Bass sind in der Spielschar die verschiedensten Zupfinstrumente in dem Orchester vertreten, um besonders vielfältige Klänge zu kreieren. Die Mandoline als Instrument stellt jedoch ein besonderes und seltenes Instrument dar: „Die Mandolinen hören Sie nicht mal irgendwo so oft live“, erklärte Stefan Langerbeins. Außerdem ist die Spielschar besonders froh über ihre musikalische Leitung unter Martin Wallraven: „Wir sind da als Verein für seine vielen neuen Ideen sehr dankbar. Dank ihm konnten wir viele Stücke neu arrangieren“, erklärte der Vereinsvorsitzende am Rande des Konzerts. Dies ermögliche der Spielschar, auch moderne Stücke, die nicht auf Anhieb mit einer Mandoline und dem Orchester spielbar sind, zu erlernen. Songs wie Viva La Vida oder River flows in you gehören daher zum Standardrepertoire der Spielschar. So präsentierte dieses seinem Publikum am Sonntag eine moderne Mischung aus klassischen Musikstücken und populärer Musik. Die sanften Mandolinenklänge verführten die Zuhörer und Zuhörerinnen auf eine winterliche Reise durch Europa und der eine oder andere Gast summte versunken mit. Das Stück Winterwonderland mit seinen tiefen Tönen unterstützte Henrik Wallraven sogar mit einer Posaune. Besonders auf den Nachwuchs, die Juniorenzupfer, ist der Verein sehr stolz. Zehn Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 18 Jahren erhielten bei dem Konzert die Chance, ihr Können unter Beweis zu stellen. Das taten sie mit modernen Stücken wie Yesterday von den Beatles oder dem Dschungelbuch.