Planung für Ophoven : Ein neues Zentrum für die Bürger

Die Alte Schule in Ophoven soll ins neue Bürgerhaus einbezogen werden. Foto: Angelika Hahn

Wassenberg Herzstück des Ophovener Dorfentwicklungskonzeptes wird das neue Bürgerhaus, verbunden mit der Alten Schule und einem Feuerwehrneubau. Drei Architektenkonzepte wurden den Einwohnern jetzt vorgestellt.

Von Angelika Hahn

Ein Bürgerhaus als Herz und Kommunikationszentrum des Dorfes hatten sich die Ophovener Einwohner als zentrales Anliegen bei der Bürgerwerkstatt zur Dorfentwicklung vor einigen Monaten gewünscht. In Zusammenarbeit mit der Aachener Planungsgruppe MVM, die die Stadtentwicklungsplanungen in Wassenberg koordiniert, hat die Stadt drei Architekturbüros eingeladen, Entwürfe zu erstellen. Die Konzepte des Heinsberger Architekten Michael Dörstelmann, des Wassenbergers Ludwig Rongen und des Aachener Büros pvma von Ben Michel und Felix Volland wurden interessierten Bürgern und der Fachjury, die die Entwürfe nun weiter sondiert, um dem Rat dann abschließend ein Konzept zu empfehlen, in der Ophovener Mehrzweckhalle vorgestellt.

Der Stadt ist es im Rahmen ihrer Dorfentwicklungsprozesse wichtig, das Meinungsbild der Bewohner und die Interessen der Vereine einzubeziehen. Bürger hatten nach der Präsentation in der Mehrzweckhalle in persönlichen Gesprächen viele individuelle Fragen an die Architekten, zu einer kontroversen Diskussion kam es nicht. Viele Teilnehmer, die auch im Nachhinein noch schriftliche Anregungen machen können, mussten das Gehörte wohl erst mal sacken lassen, ein Favorit unter den Konzepten war nicht erkennbar.

Vertreter von drei Architekturbüros stellten ihre Konzepte fürs Bürgerhaus vor (v.li.): Felix Volland (pvma Aachen), Ludwig Rongen (Wassenberg) und Michael Dörstelmann (Heinsberg). Foto: Angelika Hahn

Info Denkmalpflegerin berät die Jury Experten in der Jury Beratendes Mitglied in der Jury, die dem Stadtrat einen der drei Entwürfe vorschlagen wird, ist Dorothee Heinzelmann vom Landesamt für Denkmalpflege, die nach eigenen Worten auf die Integration des Bürgerhauses in den historischen Ortskern mit seiner Wallfahrtskirche ein besonderes Augenmerk legen wird. Zur Jury gehört u.a. auch der Stadtplaner Ralph Jakob vom Heimatministerium des Landes NRW, früher zuständig für Städtebau bei der Bezirksregierung.

Auch nicht ganz einfach. Schließlich hatte die Stadt allen drei Bewerbern eindeutige Vorgaben zur Planung gemacht, die die Büros natürlich umgesetzt haben. Das Bürgerhaus auf dem Areal von Alter Schule und Feuerwehr/Mehrzweckhalle neben der Wallfahrtskirche an der Schützenstraße soll die historische Alte Schule und das mit ihr verbundene frühere „Spritzenhäuschen“ einbeziehen. Es soll sich dem Ortskern mit Bezug zur Kirche anpassen. Herz soll ein Veranstaltungssaal für rund 300 Besucher mit Bühne werden, auch Vorgaben für mindestens fünf Räume von rund 15 Quadratmetern, für Sportlerumkleiden und Räume für die Feuerwehr im angegliederten neuen Feuerwehrhaus mit Platz für zwei Löschfahrzeuge hatten die Architekturbüros zu beachten. Ein Café mit Außengastronomie im Spritzenhäuschen gehörte ebenfalls dazu. Dennoch setzten die Büros eigene Akzente in der Gestaltung.

Alle drei Büros akzentuieren einen Haupteingangsbereich mit viel Glas neben dem Schulgebäude, das von außen unverändert bleibt. Während Dörstelmann und Rongen die Verbindung zum Café erhalten, setzen die Aachener das Spitzenhaus von den übrigen Bauten ab. Michael Dörstelmann und Volland/Michel verändern auch das Innere der Schule, in die der Bühnenbereich des Saales hineinragt. Dennoch bleiben auch bei diesen Konzepten Platz für Vereins- bzw. Ausstellungsräume und Umkleiden in der Schule. Ludwig Rongen behält die innere Struktur der Schule komplett bei, richtet dagegen den Bühnenbereich nach Westen aus. Den Saal sieht Dörstelmann in vier Räume teilbar, eine Zweiteilung wollen auch beide Mitbewerber ermöglichen. Dörstelmanns Konzept setzt einen besonderen Akzent durch ein „Bürgerforum“, einen Innenhof mit Kolonaden, der sich neben dem Saal zur Wallfahrtskirche hin wie ein Kreuzgang öffnet und den Blick frei gibt auf das Wahrzeichen Ophovens. Saal und Feuerwehrgebäude sind durch Umgänge von allen Seiten erschließbar.

Ludwig Rongen setzt auch auf Glas im Saal und ebenfalls freien Blick zu Kirche, schiebt den Saal allerdings an die Schützenstraße und gewinnt so auf der anderen Seite einen „Dorfplatz“, umschlossen von Schulgebäude, Saal und Feuerwehr. Die Verbindung zwischen Saal, Schule und Spritzenhaus bildet ein großes piazza-ähnliches Foyer.

Der Entwurf der Aachener pvma-Architekten verzichtet auf die Verbindung zwischen Schule und Bürgercafé (Spritzenhaus), seitlich der Schule führt ein gläserner Eingangsbereich in den Saalbreich, einer Faltdachkonstruktion, dem sich das zur Schützenstraße vorgezogene Feuerwehrhaus anschließt, so dass es auch von der Bleek/Marienstraße aus zu sehen ist.