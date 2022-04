Konzept in Wassenberg gesucht : „Kein Spielplatz darf verloren gehen“

Paul Mank und Claudia Franzen beim Spielplatzfest in Wassenberg. Foto: Grüne Wassenberg

Wassenberg Der Landtagsabgeordnete Paul Mank und die Grünen diskutieren mit Familien beim Spielplatzfest in Myhl. Auch die Spielplatztesterin Claudia Franzen, die in den sozialen Medien Spielplätze in der Region bewertet, war zu Gast.