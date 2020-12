Finanzdienstleister lässt 3400 Roteichen pflanzen : Klimaschutzprojekt im Wassenberger Wald

Wassenberg 3400 Roteichen haben Finanzexperten auf 10.000 Quadratmetern im Wassenberger Wald gepflanzt. Für jeden Kunden einen Baum zur Unterstützung des Klimaschutzes.

„Unsere Idee war es, gute und langfristige Kundenbeziehungen mit einem generationsübergreifenden und nachhaltigen Geschenk zu honorieren. Aus aktuellem Anlass und aus persönlicher Überzeugung haben wir uns entschieden, die Aufforstung heimischer Wälder zu unterstützen und für jeden Kunden einen Baum zu pflanzen. Mit der Unterstützung von MLP ist daraus ein kleiner Wald entstanden“, sagten die vier Projektverantwortlichen. Sobald die Roteichen eine Größe von sechs Metern erreicht haben, können sie CO 2 aufnehmen und binden. So sorgen die Bäume dafür, dass der CO 2 -Gehalt in der Atmosphäre sinkt und die Erderwärmung gebremst wird. Mischwälder aus Eichen und Kiefern sind widerstandsfähiger gegen den Klimawandel, da sie Hitze und Trockenheit besser vertragen. Somit können natürliche Lebensräume geschützt werden, die für die Anpassung an den Klimawandel wichtig sind.