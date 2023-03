Ausstellung zur Glückswoche Kleine Künstler ganz groß im Wassenberger Bergfried

Im Rittersaal demonstrierten das Familienzentrum Apfelbaum, die Awo-Kita und die Waldpiraten des Waldkindergartens, dass der Kreativität und Fantasie der Kinder bei der Wahl ihres künstlerischen Ausdrucks keine Grenzen gesetzt waren: Neuinterpretation des Stadtwappens in verschiedensten Techniken wollten genauso bewundert werden wie zwei große Landschaftsmalereien und eine bunt dekorierte Lehmburg. In der Geschichtswerkstatt hatte die Kita St. Georg Wassenberg ein großes Schaubild mit Glücksorten in Wassenberg ausgehängt, während die Kita St. Lambertus Birgelen mit einem großen 3D-Schaubild des Birgelener Dorfplatzes aufwartete und die Kita St. Johann-Baptist Myhl eine Erlebnisburg zeigten.