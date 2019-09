In der Wassenberger Innenstadt : Kindertrödel und Stadtrallye-Spaß

Wassenberg Wassenberg lädt zum letzten Kindertrödelmarkt in diesem Jahr mit Sämling Sammy auf den Roßtorplatz ein.

Der letzte Kindertrödelmarkt in diesem Jahr findet am Sonntag, 29. September, 13 bis 16 Uhr, auf dem Wassenberger Roßtorpaltz statt. „Die Veranstaltungsreihe erfreut sich bei den Besuchern und den Ausstellern großer Beliebtheit. Rund 70 Aussteller bieten gebrauchte Schätze, wie Kindersachen und Kinderspielzeug auf dem Roßtorplatz und auf der Graf-Gerhard-Straße zum Stöbern und Kaufen an“, schreiben die Veranstalter der Stadt. Für die Kleinen wird wieder ein buntes Kinderprogramm vorbereitet.

Neu im Programm ist eine kostenlose Stadtrallye durch die Wassenberger Altstadt. Kinder und Jugendliche haben die Möglichkeit, auf eigene Faust auf Entdeckungsreise zu gehen. An ausgewählten Stationen werden Rätsel gelöst und Aufgaben gemeistert. Ziel ist es, den Stempel im Stadtrallye-Pass zu erhalten. Auf einen erfolgreichen Wassenberg-Entdecker wartet am Ende der Rallye eine Überraschung. Den Stadtrallye-Fragebogen gibt es im Naturpark-Tor an der Pontorsonallee. Mit dabei ist natürlich auch wieder das Maskottchen der Stadt, Sammy der Sämling. Tipp: Sammy gibt es auch als Kuscheltier zu kaufen. Die am Roßtorplatz und auf der Graf-Gerhard-Straße ansässige Gastronomie sorgt für leckere Köstlichkeiten.