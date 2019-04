Kindertrödelmarkt in Wassenberg mit Aktionen : Markt der Kinder erneut gewachsen

Kindertrödelmarkt in Wassenberg mit Aktionen

Wassenberg Der erste Kindertrödel mit Rahmenprogramm in diesem Jahr zog erneut viele Besucher an. Zahlreiche gebrauchte Schätze wie Spielsachen und Kleidung wechselten die Besitzer.

Was vor zwei Jahren mit knapp 30 Ständen auf dem Wassenberger Roßtorplatz begann, hat sich zu einem großen Markt mit umfangreichem Angebot rund ums Kind und vielen Aktionen entwickelt. Über 70 Aussteller waren zum ersten Kindertrödelmarkt in diesem Jahr gekommen und freuten sich über die zahlreichen Besucher, die sich entlang der bunten Stände an der Graf-Gerhard-Straße und auf dem Roßtorplatz schlängelten.