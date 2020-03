Vor der Kirche Ophoven : IG Ophoven versteigert Benz für den kleinen Ben

Ophoven Kinderkrebshilfe kämpft mit für 15 Monate alten Jungen aus Wegberg. Am Sonntag, 15. März, wird ab 16 Uhr in Ophoven für einen Mercedes geboten.

Eine Erbschaft der besonderen Art will die Kinderkrebshilfe Ophoven für ein krankes Kleinkind einsetzen, das zwar nicht von Krebs betroffen, dessen Leben aber in Gefahr ist. Ein Mercedes wird versteigert, um mit dem Erlös die Aktion „Kämpft mit Ben“ zu unterstützen. Weil das Industriefest am Wochenende in Heinsberg, wo der Mercedes stehen sollte, abgesagt wurde, wird der Zuschlag definitiv bei der Kinderkrebshilfe in Ophoven, Marienstraße 30 (vor der Wallfahrtskirche), stattfinden: am Sonntag, 15. März, in der Zeit von 16 bis 17 Uhr. Hier können noch Gebote abgegeben werden.