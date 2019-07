Abschlussfest in Effeld : Märchen pur beim Ferienwerk

Effeld Eine erlebnisreiche Woche rund um das Thema Märchen wurde den Teilnehmern des Kinderferienwerks im Effelder Pfarrgarten geboten. Die Kinder tanzten, bastelten, malten – und bekamen außergewöhnliche Post.

In der ersten Sommerferienwoche geht es im Effelder Pfarrgarten traditionell bunt und trubelig zu: Fünf Tage lang, von Montag bis zum großen Abschlussfest am Freitag, basteln und spielen die Teilnehmer des Kinderferienwerks unter einem Motto. Das lautete in diesem Jahr: „In einer Woche Märchen pur“. Die Kinder lernten die Märchen kennen und schlüpften in die Rollen aus der Fabelwelt.