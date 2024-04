Nachhaltiges Projekt Kinder können wieder Wassenberger Luftikus werden

Unter anderem werden Führungen bei lokalen Anbietenden, wie Gemüsebau Arnolds, Pilzkulturen Windeln und der Zegra Spargelwelt (Spargelhof Willemsen) angeboten. So erfahren die Kinder was generell und wie das leckere Gemüse in ihrer Heimat wächst. Selbst aktiv werden können die Kinder beim Pflanzenhof Plum, wo kleine Gemüsekisten bepflanzt werden. So lernen die kleinen Gartenfans die verschiedenen Gemüse- und Salatarten kennen und erhalten wissenswerte Informationen rund um das Thema Anzucht im eigenen Garten. Und dann heißt es „aus dem Garten auf den Teller“: In der Wassenberger Wildkräuterwerkstatt werden grüne Wiesenpfannkuchen gebacken und die Diplom-Oecotrophologin Julia Bischofs bietet den Kochkurs „Gesund und lecker kochen“ an.