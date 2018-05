Wassenberg: Kinder finden Spaß an der Bewegung

Wassenberg Jungen und Mädchen des Kindergartens St. Lambertus freuen sich über ihre "Kibaz"-Urkunden.

22 Vorschulkinder aus Birgelen haben auch in diesem Jahr ihr Bewegungsabzeichen, kurz "Kibaz", gemacht. Bereits zum fünften Mal in Folge macht der Katholische Kindergarten St. Lambertus Birgelen Kinder stark durch Bewegung.

Die Jugendabteilung des FC Concordia Birgelen ist mit dem Kindergarten eine Kooperation eingegangen. Diese beinhaltet einmal in der Woche ein Turnprogramm in der Turnhalle der Grundschule Birgelen. Dies soll ein zusätzliches Angebot für alle Kinder sein, sich aktiv zu bewegen. In diesem Rahmen haben die Kinder die Möglichkeit das Sportabzeichen KiBaz zu erlangen. Es ist ein neuer Aktionsbaustein für die Kinder und Jugendarbeit im Sportverein und wird von Trainerin Susan Lengersdorf geleitet. Auch Ramona Wettlaufer setzt jeden Mittwoch ihre Zeit für die Kinder ein, damit das zusätzliche Bewegungsangebot stattfinden kann.

Zusätzlich zu diesem Sportangebot gehen die Kita-Kinder mit ihren Erzieherinen jeden Donnerstagnachmittag in die Katholische Grundschule, um an einem gemeinsamen Sportangebot mit den Kindern der Offene Ganztagsschule teilzunehmen. Von dieser Kooperation profitieren beide Einrichtungen. Neben dem Spaß an der Bewegung werden so auch Basiskompetenzen gefördert, dass Sozialverhalten gestärkt, Kommunikationsbereitschaft unterstützt und die motorischen Fähigkeiten weiter entwickelt, heißt es im Bericht der Kindertagesstätte.