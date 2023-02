„Wassenberger Jong“ KG Kongo zeichnet Heinz-Josef Harren mit Sämlingsorden aus

Als „Wassenberger Jong“, der sich im besonderen Maße für Kultur und soziale Anliegen in der Stadt einsetze und in zahlenreichen Vereinen mitwirke, würdigte Winkens Harren, den 1950 in Wassenberg geborenen Steuerberater und Wirtschaftsprüfer mit eigener Kanzlei. Als engagierter Ehrenamtler im Sport wurde Harren, der von 2000 bis 2010 Vorsitzender des Tennisclubs Blau-Gold Wassenberg war, mit der silbernen Ehrennadel des Tennisverbandes Mittelrhein ausgezeichnet. Seit 2009 ist Harren Ortsvorsteher, „eine ehrenamtliche Funktion, die Du bis zum heutigen Tag mit voller Hingabe ausfüllst, selbst in einer Zeit, wo es Dir nicht immer gut ging und geht“, sagte Winkens. Als Ortsvorsteher setze sich Harren für die Verbesserung des Ortsbildes ein, gewinne dafür Sponsoren und Mitstreiter wie etwa den Gewerbeverein, in dessen Vorstand Harren ebenfalls aktiv war.