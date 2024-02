Wassenberger Narren verleihen Auszeichnung Sämlingsorden der KG Kongo geht an Susanne Hoeren

Bürgermeister Marcel Maurer betonte in seiner Laudatio auf die Ordensträgerin: „Mit Ihrer Arbeit haben Sie unzähligen Menschen in ihrer schwersten Lebensphase geholfen. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie und Ihr gesamtes Team sich an die Themen Sterbe- und Trauerbegleitung herangewagt haben und bis heute Betroffenen helfen.“ Er fügte hinzu: „Wer sich ehrenamtlich 16 Jahre so selbstlos für andere Menschen einsetzt, hat allein schon deshalb jede Anerkennung und Auszeichnung verdient.“