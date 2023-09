Kerstin Kirchhofen aus Effeld Eine Autorin startet durch

In diesem Zusammenhang ging aber noch viel mehr: Weil die Effelderin ohnehin geplant hatte, in Bochum eine Lesung von Sebastian Fitzek zu besuchen, sollte ein „Meet and Greet“ mit dem Bestsellerautor möglich werden. „Ich bekam tatsächlich eine Menge Zeit, um mit ihm ins Gespräch zu kommen. Das war schon eine sehr aufregende Situation“, berichtet sie. Fitzek sei locker gewesen, habe sie nach ihrer Herkunft gefragt. „Ich habe ihm den Marionettenmord dann überreicht. So sprachen wir über meinen Weg zur Autorin. Er meinte, dieser Weg sei gut gewesen“, sagt sie aus der Unterhaltung mit Fitzek in Bochum. Wertvolle Tipps gab es obendrein auch noch für die Effelderin: „Dabei geht es darum, dass ich mir einen Influencer suchen könnte.“ So sei es möglich, für Werbung für den Marionettenmord zu sorgen. Heute, so habe Sebstian Fitzek erläutert, laufe viel über die Plattform TikTok.