Caritas-Projekt Keine Fahrradwerkstatt für Wassenberg

Durch mediale Aufmerksamkeit habe sich stattdessen vor Kurzem ein Ehepaar aus Heinsberg gemeldet, das sich gerne engagieren wollte. „Sie haben uns ein Ladenlokal angeboten, dass früher schon mal eine Fahrradwerkstatt war. Inklusive aller Materialien. Das ist ein richtiger Glückstreffer! Ich bin wirklich beeindruckt von so viel Hilfsbereitschaft“, sagt Goreßen. „Da die Sache in Wassenberg nicht in Gang kam und meine Stelle zum 31. Dezember des Jahres 2023 endet, läuft mir die Zeit davon. Deshalb habe ich mich entschieden, das Angebot in Heinsberg anzunehmen und das Projekt dort auf die Beine zu stellen statt in Wassenberg.“